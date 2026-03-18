Проезд для транспорта закроют на ряде улиц Москвы 19–20 марта

Проезд для транспорта будет временно закрыт на некоторых улицах в центре, на западе и северо-востоке Москвы из-за проведения мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, с 23:00 19 марта до 11:00 следующего дня движения не будет на улице Дурова. С 00:01 до 11:00 20 марта нельзя будет проехать по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Большой Татарской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

С 00:01 до 12:00 движение будет отсутствовать на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область, центр и на улице Минской, с 04:00 до 11:00 – на улицах Хачатуряна и Каргопольской, с 05:00 до 08:00 – от дома 12, корпуса 2, по улице Хачатуряна до Отрадной улицы.

Более того, с 06:00 до 11:00 20 марта будет закрыта крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2, на проспекте Мира.

"19 марта с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ряде улиц", – добавили в департаменте.

Ранее стало известно, что до 31 октября движение транспорта ограничено на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово. Там перекрыто две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.