Нарышкин заявил, что Запад поражен ударом "Орешника" по военному объекту Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Западных политиков поразил удар российским ракетным комплексом "Орешник" по военному объекту во Львовской области Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, иностранные специалисты признали, что у них нет технических средств для блокирования такого оружия. Кроме того, Запад воспринял запуск "Орешника" как предостережение от размещения воинских частей стран НАТО на украинской территории после завершения конфликта.

В ночь на 9 января российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Орешник", по критически важным объектам Украины. Это стало ответом на украинскую атаку по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

В качестве целей для ударов стали места, откуда запускали дроны для атаки на резиденцию, и энергообъекты противника. Кроме того, ВС РФ поразили Львовский авиаремонтный завод.

После российского удара генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Киева с "победить" на "выжить".