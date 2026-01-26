Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 11:51

Политика

Нарышкин заявил, что Запад поражен ударом "Орешника" по военному объекту Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Западных политиков поразил удар российским ракетным комплексом "Орешник" по военному объекту во Львовской области Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, иностранные специалисты признали, что у них нет технических средств для блокирования такого оружия. Кроме того, Запад воспринял запуск "Орешника" как предостережение от размещения воинских частей стран НАТО на украинской территории после завершения конфликта.

В ночь на 9 января российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Орешник", по критически важным объектам Украины. Это стало ответом на украинскую атаку по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

В качестве целей для ударов стали места, откуда запускали дроны для атаки на резиденцию, и энергообъекты противника. Кроме того, ВС РФ поразили Львовский авиаремонтный завод.

После российского удара генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Киева с "победить" на "выжить".

Минобороны РФ впервые показало кадры ракетного комплекса "Орешник"

Читайте также


политика

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика