26 января, 11:33

Происшествия

Ребенок скатился на ледянке и попал под машину в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

11-летний ребенок скатился на ледянке под колеса машины в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной полиции.

ДТП произошло 25 января рядом с жилым домом. Предварительно установлено, что мальчик катался на горке в неположенном месте и попал под колеса выезжающей из-за поворота машины "Вольво".

В результате пострадавшего ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Правоохранители организовали расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль сбил мальчика на улице Марьинский Парк в Москве. ДТП произошло, когда ребенок перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался.

Схожий инцидент произошел до этого в ТиНАО. 8-летний пешеход перебегал дорогу в неустановленном для этого месте, в результате чего его сбил водитель автомобиля Ford.

