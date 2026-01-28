Россиянин найден мертвым в гостинице на Бали

Фото: 123RF.com/breizhatao

Россиянин найден мертвым в туристическом районе Убуд на Бали, сообщает портал Bali Post со ссылкой на местную полицию.

Тело 41-летнего мужчины обнаружили днем во вторник, 27 января, в гостиничном номере отеля в округе Гианьяр. Проверку инициировали из-за того, что свет в его комнате оставался включенным после предыдущей ночи. Свидетель нашел тело, лежащее лицом вниз, с синеватым оттенком кожи.

"Накануне вечером из номера погибшего слышались крики о помощи, однако при проверке он находился в сидячем положении, и признаков угрозы его жизни замечено не было", – указано в материале.

Полиция Убуда и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Прибывший вместе с ними доктор Нурани Халаки предположил, что причиной смерти стала остановка сердца, поскольку на теле отсутствовали следы насилия или борьбы, а в номере – повреждения.

Правоохранители также установили, что россиянин проживал в этом отеле с июня прошлого года, регулярно продлевая срок пребывания.

В настоящее время тело передали для дальнейших процедур по протоколам для иностранных граждан. Правоохранительные органы продолжают координировать действия с соответствующими ведомствами и дипломатическими представительствами.

Похожий случай произошел ранее на территории турецкого курорта Аланья. Россиянка без признаков жизни была обнаружена в отеле в районе Каргыджак.

По предварительным данным, 69-летняя Ольга Шаповал на протяжении долгого времени не выходила из номера, из-за чего сотрудники гостиницы насторожились и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место полицейские начали расследование.