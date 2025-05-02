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02 мая, 16:22

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Tribun: тело россиянина нашли в гостинице на острове Бали в Индонезии

Тело россиянина найдено на Бали – СМИ

Фото: bali.tribunnews.com

Тело гражданина РФ обнаружено в гостинице на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщает портал Tribun.

Журналисты выяснили, что тело мужчины на полу пролежало свыше 12 часов, прежде чем его нашли. Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадун Ипда Путу Сукарма уточнил, что труп был обнаружен сотрудниками гостиницы, которые не могли связаться с россиянином на протяжении суток.

Власти Бали заявили, что мужчина мог совершил самоубийство.

Ранее в отеле турецкой Аланьи нашли мертвой 49-летнюю россиянку. СМИ писали, что тело женщины обнаружили на полу сотрудники отеля в районе Окурджалар.

Прибывшие медики констатировали смерть. Журналисты уточнили, что судмедэкспертиза посчитала смерть россиянки подозрительной, поэтому полиция начала расследование.

Россиянин погиб во время полета на параплане в Турции

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