Tribun: тело россиянина нашли в гостинице на острове Бали в Индонезии

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Тело гражданина РФ обнаружено в гостинице на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщает портал Tribun.

Журналисты выяснили, что тело мужчины на полу пролежало свыше 12 часов, прежде чем его нашли. Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадун Ипда Путу Сукарма уточнил, что труп был обнаружен сотрудниками гостиницы, которые не могли связаться с россиянином на протяжении суток.

Власти Бали заявили, что мужчина мог совершил самоубийство.

Ранее в отеле турецкой Аланьи нашли мертвой 49-летнюю россиянку. СМИ писали, что тело женщины обнаружили на полу сотрудники отеля в районе Окурджалар.

Прибывшие медики констатировали смерть. Журналисты уточнили, что судмедэкспертиза посчитала смерть россиянки подозрительной, поэтому полиция начала расследование.

