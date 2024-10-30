Gerçek Alanya: туристка из России скончалась в турецком отеле

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Российская туристка умерла в отеле турецкой Аланьи. Об этом передает портал Gerçek Alanya.

По данным СМИ, сотрудники отеля в районе Окурджалар нашли 49-летнюю россиянку, которая лежала неподвижно на полу своей комнаты. Прибывшие медики констатировали смерть, написали журналисты и уточнили, что судмедэкспертиза посчитала смерть подозрительной, в связи с чем началось расследование.

Ранее в посольство России в Анкаре обратилась дочь россиянки Маргариты Караджа и попросила помощи в розыске своей матери, которая 8 октября ушла из дома в неизвестном направлении. Женщину искали волонтеры и турецкая полиция по заявлению мужа, являющегося гражданином Турции.

В результате тело пропавшей нашли в районе Пирахмет/Алтынорду. Позже российское посольство подтвердило эту информацию.