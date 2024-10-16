Посольство РФ подтвердило обнаружение тела россиянки в турецкой провинции Орду

Фото: 123RF/ozdereisa

Посольство РФ в Анкаре подтвердило в разговоре с РИА Новости, что 15 октября в турецкой провинции Орду было обнаружено тело погибшей россиянки Маргариты Караджа. Сейчас компетентные органы Турции выясняют причину произошедшего.

В посольство 12 октября обратилась дочь Караджа, попросив помощи в розыске своей матери, которая 8-го числа ушла из дома в неизвестном направлении. Искали женщину волонтеры вместе с турецкой полицией по заявлению мужа, являющегося гражданином Турции. В результате тело пропавшей было найдено в районе Пирахмет/Алтынорду.

Консульские сотрудники установили связь погибшей с мужем и ее братом, а сейчас оказывают содействие близким женщины.

Ранее считавшаяся пропавшей россиянка Залия Шамигулова из Челябинска погибла на Маврикии. Местный житель Пурявирсингх Сундур зарезал девушку на почве ревности. На допросе он рассказал, что после случившегося закопал погибшую.

