Orducu: в Турции началось расследование после обнаружения тела пропавшей россиянки

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Тело пропавшей без вести неделю назад россиянки обнаружено в турецкой провинции Орду. Об этом сообщает местная газета Orducu.

Согласно данным издания, 57-летняя Маргарита Караджа пропала 8 октября. О том, что женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась, рассказали ее родственники. В районе развернулись масштабные поиски пропавшей.

"Во вторник в 15:00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще", – сообщило издание.

По данному происшествию начато расследование, причину гибели женщины предстоит установить судмедэкспертизе.

Ранее сообщалось, что считавшаяся пропавшей россиянка Залия Шамигулова из Челябинска погибла на Маврикии. Отмечается, что местный житель Пурявирсингх Сундур зарезал девушку на почве ревности. На допросе он рассказал, что после случившегося закопал погибшую.

В ближайшее время российское посольство на Маврикии решит вопрос с отправкой на родину тела Шамигуловой.