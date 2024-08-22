Полиция Маврикия сообщила о гибели пропавшей россиянки

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Считавшаяся ранее пропавшей россиянка Залия Шамигулова из Челябинска погибла на Маврикии. Об этом рассказали в информационном центре полиции островного государства.

"Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство (РФ. – Прим. ред.) должно связаться с нами, чтобы забрать тело", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Днем ранее сообщалось о пропаже Шамигуловой на Маврикии. В российское посольство и в полицию обратилась подруга россиянки. Консульский отдел дипмиссии вышел на связь с компетентными органами страны и родственниками пропавшей. Местные правоохранительные органы, в свою очередь, разослали ориентировки.