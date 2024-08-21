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Полиция Маврикия начала поиски пропавшей россиянки из Челябинска Залии Шамигуловой. Об этом ТАСС заявили в посольстве России в островном государстве.

Подруга пропавшей обратилась в посольство 20 августа, после чего консул связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой 18-го числа.

Дипломатам сообщили, что в полицейские участки Маврикия уже разосланы ориентировки. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с компетентными органами страны и родственниками пропавшей.

Ранее СМИ писали, что 48-летняя россиянка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции. По информации журналистов, туристка якобы вышла из отеля на прогулку и не вернулась. Об исчезновении сообщили ее друзья. Женщину ищут в районе туристической тропы Карья, где ее видели в последний раз. В поисках участвуют отряды полиции и жандармерии.

