Московский путешественник пропал в Колумбии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/artendrb

Московский путешественник Владимир Комаров пропал в Колумбии и не выходит на связь уже примерно два месяца. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его знакомого Алексея.

Как рассказал приятель путешественника, тот захотел покорить одно из самых опасных в мире мест – джунгли на границе Южной и Центральной Америки.

Сам путешественник у себя в соцсетях писал, что в этих джунглях присутствуют одни из самых опасных троп в мире, которыми часто пользуются наркокартели или нелегальные мигранты для того, чтобы попасть в США. Последний кадр Комаров сделал в колумбийском селении Капургана, а дальше он должен был на лодке доплыть в порт Абаде, где "ставится штамп".

По словам Алексея, он сам проходил этот путь на четырех лодках и понял, что переход очень сложный и дорогой из-за сильного течения. Однако, как утверждает знакомый путешественника, так как у Комарова не было денег, то он решил пойти через этот переход пешком и пропал.

"Мы там на связи с капитанами лодок. Но нужно найти родственников, чтобы можно было обратиться в посольство, консульство и Красный Крест. Родственников его не знаем", – заключил Алексей.

Ранее туристку из России Марию Ригович похитили ночью 14 марта в Мексике недалеко от границы с США. По дороге из Монтеррея в Рейносу ее остановили члены мексиканского картеля. От россиянки потребовали заплатить за "проезд по земле мексиканцев".

Муж Марии получил требование о переводе денег и отправил мексиканцам 1 500 долларов. После от него потребовали еще 900 долларов, которые он также перевел. Спустя время похищенную в Мексике Ригович освободили. После этого инцидента семья Марии обратилась за помощью в консульство РФ в Мехико. Сама женщина поехала в миграционную службу.

