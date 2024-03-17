Похищенную мексиканским картелем гражданку России освободили

Фото: vk.com/moriturri_te_salutant

Похищенная в Мексике туристка из России Мария Ригович была освобождена, сейчас ее везут в миграционную службу. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ее мужа Алексея.

При этом он не в курсе, как конкретно ее освободили.

"Знаю, что полиция за ней приехала. Мне сообщила та семья, которая с ней была. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое-то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут ее в миграционную службу", – сказал он.

Со слов Алексея, Мария направилась в Мексику в качестве волонтера в церкви, а также для помощи мигрантам. После ее похищения членами картеля семья женщины обратилась за помощью в консульство РФ в Мехико.

Гражданка РФ Мария Ригович была похищена ночью 14 марта в Мексике недалеко от границы с США. По дороге из Монтеррея в Рейносу ее остановили члены мексиканского картеля. Россиянка направлялась на машине с семьей, у которой остановилась по каучсерфингу.

Самих мексиканцев отпустили, в то время как от россиянки потребовали заплатить за "проезд по их земле". Муж Марии получил требование о переводе денег, после чего отправил им 1 500 долларов. Спустя некоторое время у него запросили еще 900 долларов, которые он также перевел.