17 марта, 12:23Происшествия
Похищенную мексиканским картелем гражданку России освободили
Фото: vk.com/moriturri_te_salutant
Похищенная в Мексике туристка из России Мария Ригович была освобождена, сейчас ее везут в миграционную службу. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ее мужа Алексея.
При этом он не в курсе, как конкретно ее освободили.
"Знаю, что полиция за ней приехала. Мне сообщила та семья, которая с ней была. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое-то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут ее в миграционную службу", – сказал он.
Со слов Алексея, Мария направилась в Мексику в качестве волонтера в церкви, а также для помощи мигрантам. После ее похищения членами картеля семья женщины обратилась за помощью в консульство РФ в Мехико.
Гражданка РФ Мария Ригович была похищена ночью 14 марта в Мексике недалеко от границы с США. По дороге из Монтеррея в Рейносу ее остановили члены мексиканского картеля. Россиянка направлялась на машине с семьей, у которой остановилась по каучсерфингу.
Самих мексиканцев отпустили, в то время как от россиянки потребовали заплатить за "проезд по их земле". Муж Марии получил требование о переводе денег, после чего отправил им 1 500 долларов. Спустя некоторое время у него запросили еще 900 долларов, которые он также перевел.
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