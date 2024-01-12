В Турции нашли тело пропавшей неделю назад российской туристки

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Спасатели нашли в горах Чалыш у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января туристки из России Надежды Ярыгиной. Об этом сообщает Life.ru.

Женщина прилетела из Кирова в Турцию 31 декабря, а 8 января должна была сесть на обратный рейс в Москву, но не приехала в аэропорт. Как сообщили в пятизвездочном отеле "Акка Алинда", где останавливалась женщина, 4 января россиянка ушла одна в горы и больше не возвращалась в гостиницу. В номере остались ее вещи и документы, однако телефон был при ней.

При этом на связь женщина с 4 января не выходила. По предварительным данным, ее похитили ради выкупа, однако после, вероятно, решили убить.

Генконсульство РФ в Анталье уже подтвердило сведения о найденном теле пропавшей туристки в Турции. Об этом ведомству сообщили полиции города Кемер, передает РИА Новости.

"Обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия. Более подробные сведения станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос генконсульства РФ", – сказано в сообщении.

В МВД Кировской области ранее появилась информация, что мать туристки обратилась в полицию в связи с исчезновением дочери. Ведомство с этого момента начало выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что туристка из Сингапура сорвалась со скалы в США во время фотосессии и погибла. Прибывшие спасатели эвакуировали женщину в больницу на вертолете, однако спасти ее не удалось.



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