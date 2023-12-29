29 декабря, 18:07Происшествия
Туристка из Сингапура сорвалась со скалы в США во время фотосессии – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT
В США туристка из Сингапура сорвалась со скалы во время фотосессии и погибла. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Сообщается, что 39-летняя путешественница из Сингапура гуляла по туристической тропе в национальном парке Минневаска. Когда женщина остановилась, чтобы сфотографироваться на краю обрыва, она потеряла равновесие и сорвалась с 20-метровой скалы.
Прибывшие спасатели эвакуировали женщину в больницу на вертолете, однако спасти ее не удалось.
"Я плакал без перерыва последние 12 часов. Ты моя жена, лучший друг и родственная душа", – написал муж туристки в своих соцсетях.
Ранее турист упал с 20-метровой высоты со скалы парка "Красноярские Столбы". По данным правоохранителей, во время восхождения на скалу "Китайская стенка" путешественник сорвался с высоты, получив в результате травмы различной степени тяжести.
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