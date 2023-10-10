Турист погиб после падения со скалы в красноярском нацпарке "Столбы"

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Турист сорвался с 20-метровой высоты со скалы парка "Красноярские Столбы", он погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

31-летний турист из Сосновоборска был на Столбах в составе группы. По данным правоохранителей, во время восхождения на скалу "Китайская стенка" путешественник сорвался с высоты, получив в результате травмы различной степени тяжести.

"При доставлении в больницу турист скончался. Сообщение о происшествии поступило от знакомых, сопровождавших мужчину", – поделились в СК.

Следствие организовало проверку, выясняются все обстоятельства инцидента.

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