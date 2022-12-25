Россиянин погиб на юге Турции после падения со скалы – СМИ

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Россиянин погиб в Анталье в результате падения со скалы. О происшествии сообщает NTV.

Отмечается, что гражданин РФ хотел сделать селфи, что и привело к несчастному случаю.

"Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, один из туристов внезапно потерял равновесие и упал с высоты около 35 метров на каменистую территорию", – говорится в материале.

Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь туриста.

Ранее в ресторане на улице Арнавуткей в Стамбуле произошло обрушение террасы. Уточнялось, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы. Сообщалось, что их жизни ничего не угрожает.

По словам очевидцев, многие люди при обрушении террасы упали в воду. Ресторан находится на побережье Босфора.

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