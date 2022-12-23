Четыре человека пострадали при обрушении террасы ресторана в Стамбуле

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В ресторане на улице Арнавуткей в Стамбуле произошло обрушение террасы. Об этом со ссылкой на префектуру района Бешикташ сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

По словам очевидцев, многие люди при обрушении террасы упали в воду. Ресторан находится на побережье Босфора.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обрушения балкона четвертого этажа жилого дома в Сочи. Еще один человек был госпитализирован с травмами.

До этого в турецкой Анталье во время фестиваля автотюнинга обрушился балкон со зрителями. Никто серьезно не пострадал.

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