23 декабря, 23:29Происшествия
Четыре человека пострадали при обрушении террасы ресторана в Стамбуле
Фото: depositphotos/fransz
В ресторане на улице Арнавуткей в Стамбуле произошло обрушение террасы. Об этом со ссылкой на префектуру района Бешикташ сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
По словам очевидцев, многие люди при обрушении террасы упали в воду. Ресторан находится на побережье Босфора.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обрушения балкона четвертого этажа жилого дома в Сочи. Еще один человек был госпитализирован с травмами.
До этого в турецкой Анталье во время фестиваля автотюнинга обрушился балкон со зрителями. Никто серьезно не пострадал.
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