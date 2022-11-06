Два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи – СМИ

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Два человека погибли в результате обрушения балкона четвертого этажа жилого дома в Сочи, еще один пострадавший доставлен в больницу.

"Обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице", – передает ТАСС сообщение прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что прокуратура намерена выяснить все обстоятельства и причину произошедшего в ходе проверки. Специалисты уже отправились на место происшествия.

Ранее хлопок бытового газа произошел в одной из квартир жилого дома в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадал человек. Еще 35 были эвакуированы, среди них четыре ребенка.

В третьем подъезде на четвертом этаже частично обрушилась внешняя стена, оконная рама и балконный блок квартиры. Пожара не последовало. В двухкомнатной квартире, в которой произошел хлопок, разрушились перегородки, а также произошла утечка воды.

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