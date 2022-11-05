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Угроза обрушения крыши есть в горящем кафе в Костроме – ГУ МЧС
Фото: МЧС России
Крыша горящего кафе "Полигон" в Костроме может обрушиться, сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев.
Он добавил, что пожару присвоен третий номер сложности.
Ранее сообщалось, что здание кафе "Полигон" загорелось в Костроме. Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратов, эвакуированы 250 человек. Отмечается, что пожар ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.
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