Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Сергиевом посаде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Хлопок бытового газа произошел в одной из квартир жилого дома в Сергиевом Посаде, сообщает Агентство "Москва". В результате происшествия пострадал человек. Еще 35 были эвакуированы, среди них 4 ребенка.

В подмосковном главке МЧС рассказали, что сигнал о хлопке газа на улице Мира, доме 9, поступил в 5:10. К месту ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В третьем подъезде на четвертом этаже 4-этажного дома частично обрушилась внешняя стена, оконная рама и балконный блок квартиры. Пожара не последовало. В двухкомнатной квартире, в которой произошел хлопок, разрушились перегородки, а также произошла утечка воды.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. В ликвидации возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли семь человек. Еще четверо пострадали.



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