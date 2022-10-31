06:29Происшествия
Число жертв обрушения подвесного моста в Индии возросло до 141 – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Rajesh Ambaliya
По меньшей мере 141 человек погиб в результате обрушения подвесного моста в индийском штате Гуджарат, передает телеканал NDTV.
По информации издания, 19 человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Спасено 177 человек. В настоящее время ведутся поиски пропавших без вести.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби рухнул накануне, когда на нем собрались более 500 человек.
Последние два года мост был закрыт на реконструкцию, ее завершили только в середине прошлой недели. По данным местных СМИ, ремонтом занималась частная компания, а мост был открыт без сертификата пригодности.
"Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос. <...> Правительство берет на себя ответственность за эту трагедию", – заявил министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерджа в интервью телеканалу.
После обрушения моста власти Индии начали спасательную операцию. В ней участвуют пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, армия, флот и авиация.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при обрушении подвесного моста в Мексике. Деревянная конструкция рухнула во время мероприятия по открытию маршрута в одном из парков в ущелье Аманалько.
Почти 400 человек упали воду после обрушения подвесного моста в Индии
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!