Число жертв обрушения подвесного моста в Индии возросло до 141 – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Rajesh Ambaliya

По меньшей мере 141 человек погиб в результате обрушения подвесного моста в индийском штате Гуджарат, передает телеканал NDTV.

По информации издания, 19 человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Спасено 177 человек. В настоящее время ведутся поиски пропавших без вести.

Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби рухнул накануне, когда на нем собрались более 500 человек.

Последние два года мост был закрыт на реконструкцию, ее завершили только в середине прошлой недели. По данным местных СМИ, ремонтом занималась частная компания, а мост был открыт без сертификата пригодности.

"Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос. <...> Правительство берет на себя ответственность за эту трагедию", – заявил министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерджа в интервью телеканалу.

После обрушения моста власти Индии начали спасательную операцию. В ней участвуют пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, армия, флот и авиация.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при обрушении подвесного моста в Мексике. Деревянная конструкция рухнула во время мероприятия по открытию маршрута в одном из парков в ущелье Аманалько.



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