В Конго обрушился пешеходный мост во время церемонии его открытия

Фото: телеграм-канал SHOT

В Конго рухнул пешеходный мост во время церемонии его открытия. Об этом сообщается на портале Mandy News.

Конструкция высотой около 2 метров обрушилась под весом находящихся на ней людей. Отмечается, что происшествие случилось после того, как ведущие церемонии перерезали красную ленту. На кадры попал момент падения мужчины в деловом костюме, рабочего в светоотражающем жителе и других гостей мероприятия.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. После обрушения конструкции местные жители помогли гостям вернуться на землю. О других деталях происшествия не сообщалось.

Ранее стало известно о причине обрушения моста в Кировском районе Приморья. По данным представителей местной администрации, мост рухнул из-за проезда тяжелогрузной техники. Уточнялось, что ответственность за происшествие взяла на себя лесоперерабатывающая компания.

До этого в Китае обрушился шестиэтажный дом. Местные СМИ сообщали, что в результате инцидента пострадали 8 человек. Информации о погибших после происшествия не было. Люди, пострадавшие в результате обрушения дома, были доставлены в медицинские учреждения.