В Конго обрушился пешеходный мост во время церемонии его открытия

16:48
Фото: телеграм-канал SHOT
В Конго рухнул пешеходный мост во время церемонии его открытия. Об этом сообщается на портале Mandy News.
Конструкция высотой около 2 метров обрушилась под весом находящихся на ней людей. Отмечается, что происшествие случилось после того, как ведущие церемонии перерезали красную ленту. На кадры попал момент падения мужчины в деловом костюме, рабочего в светоотражающем жителе и других гостей мероприятия.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. После обрушения конструкции местные жители помогли гостям вернуться на землю. О других деталях происшествия не сообщалось.
Ранее стало известно о причине обрушения моста в Кировском районе Приморья. По данным представителей местной администрации, мост рухнул из-за проезда тяжелогрузной техники. Уточнялось, что ответственность за происшествие взяла на себя лесоперерабатывающая компания.
До этого в Китае обрушился шестиэтажный дом. Местные СМИ сообщали, что в результате инцидента пострадали 8 человек. Информации о погибших после происшествия не было. Люди, пострадавшие в результате обрушения дома, были доставлены в медицинские учреждения.
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