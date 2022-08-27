Один человек погиб при установке башенного крана в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Один человек погиб при установке башенного крана на стройплощадке на улице Руставели в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным министерства, около 18:03 стало известно об угрозе обрушения по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1.

"Было установлено, что на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана произошло разрушение стрелы", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по эвакуации других рабочих с крана.

Ранее сообщалось, что башенный кран рухнул на стройплощадке в поселении Внуковском в ТиНАО. В результате происшествия один человек погиб. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

