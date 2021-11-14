Прокуратура начала проверку после падения рабочего в шахту лифта в столичном бизнес-центре

Фото: Прокуратура города Москвы

Прокуратура организовала проверку после падения рабочего в шахту лифта в одном из бизнес-центров Москвы, сообщается на сайте столичного ведомства.

"Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, 14 ноября 2021 года в бизнес-центре на улице Талалихина рабочий упал в шахту лифта с первого этажа в подвальный", – говорится в сообщении.

Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося, а также дадут оценку исполнению охраны труда и техники безопасности. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы погиб человек после падения в шахту лифта в строящемся здании. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

