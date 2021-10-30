На западе Москвы погиб человек, упавший в шахту лифта строящегося здания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы погиб человек после падения в шахту лифта с 20-го этажа в строящемся здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"На Заречной улице, дом 2/1, строение 1 в строящемся здании человек упал в шахту лифта с 20-го этажа, он погиб", – говорится в сообщении.

На месте случившегося работают правоохранители. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее лифт упал с высоты пятого этажа на улице Покрышкина. Техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения, сработала между вторым и третьим этажами.