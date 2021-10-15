Человек погиб в результате обрыва троса подъемника на стройплощадке в Новой Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один человек погиб в результате обрыва троса фасадного подъемника на стройплощадке в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Все произошло на 3-й Нововатутинской улице, 2.

В результате происшествия пострадал еще один человек. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на строительном объекте на западе Москвы. Инцидент произошел на стройплощадке на улице Рябиновой. При производстве строительных работ экскаватор задел ковшом 63-летнего мужчину. В результате он погиб на месте.

