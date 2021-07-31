Рабочий погиб, упав в шахту лифта, на стройке на западе Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рабочий погиб в результате падения в шахту лифта на стройке в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На строительном объекте по улице Озерной рабочий упал в шахту лифта с высоты 19 этажа. Мужчина 1992 года рождения погиб на месте", – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения нормативов по охране труда на объекте.

Ранее полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе столицы.