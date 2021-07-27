Прокуратура начала проверку после падения рабочего в техпроем на юге Москвы

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В реконструируемом здании на юге Москвы получил травмы рабочий. По данному факту прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В реконструируемом здании на улице Архитектора Щусева рабочий, производивший уборку мусора, упал в технологический проем с четвертого этажа на третий", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину с травмами госпитализировали.

Ранее полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе столицы.