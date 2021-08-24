Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

На севере Москвы при проведении работ на кровле дома погиб рабочий. Инцидент произошел в результате обрыва троса строительной люльки, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На улице 800-летия при проведении работ на кровле многоквартирного дома оборвался трос строительного подъемника. В результате один рабочий сорвался и упал на козырек подъезда. Мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.

В данный момент проводится прокурорская проверка случившегося. На месте происшествия находится первый заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Сергей Турчин.

Ранее на западе Москвы погиб рабочий в результате падения в шахту лифта на стройке в районе Очаково-Матвеевское.

В результате происшествия мужчина 1992 года рождения погиб на месте.

