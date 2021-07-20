Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройке в Измайлове

20 июля, 23:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двое рабочих погибли после падения с высоты 10 этажа на стройке в Измайловском проезде, столичная прокуратура начала проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.
Она отметила, что инцидент произошел во вторник, 20 июля. Мужчины 1981 и 1988 года рождения в результате падения скончалась на месте. На место происшествия выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Измайловской межрайонной прокуратуре, будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов", – заявила Нефедова.
Она уточнила, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии соответствующих оснований.
Ранее в жилом доме на улице Академика Королева было найдено тело рабочего в шахте лифта с травмами, характерными для падения с большой высоты. По данному факту организована проверка. Согласно предварительным данным, мужчина сорвался, когда производил ремонтные работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: