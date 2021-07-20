Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройке в Измайлове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое рабочих погибли после падения с высоты 10 этажа на стройке в Измайловском проезде, столичная прокуратура начала проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

Она отметила, что инцидент произошел во вторник, 20 июля. Мужчины 1981 и 1988 года рождения в результате падения скончалась на месте. На место происшествия выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Измайловской межрайонной прокуратуре, будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов", – заявила Нефедова.

Она уточнила, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии соответствующих оснований.

Ранее в жилом доме на улице Академика Королева было найдено тело рабочего в шахте лифта с травмами, характерными для падения с большой высоты. По данному факту организована проверка. Согласно предварительным данным, мужчина сорвался, когда производил ремонтные работы.