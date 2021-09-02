Рабочий погиб на стройплощадке на западе Москвы после инцидента с экскаватором

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб на строительном объекте на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на стройплощадке на улице Рябиновой. При производстве строительных работ экскаватор задел ковшом 63-летнего мужчину. В результате он погиб на месте.

В настоящее время проводится прокурорская проверка. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Михаил Калгин.

Ранее на севере Москвы при проведении работ на кровле дома погиб рабочий. Инцидент произошел в результате обрыва троса строительной люльки.