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Москва 24

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Происшествия

21:53

СК начал проверку после гибели рабочего на западе Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

После гибели рабочего на западе Москвы СК организовал проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

Согласно предварительным данным, в строящемся доме по улице Заречная рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и погиб.

"По данному факту организована доследственная проверка", – сообщила она.

Иванова добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Во время проверки специалисты дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления по статье "Нарушение требования охраны труда".

Ранее сообщалось, что на западе Москвы погиб человек после падения в шахту лифта в строящемся здании.

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