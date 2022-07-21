Мост рухнул в Приморье из-за груженого лесовоза

10:38
Фото: МЧС России
Представитель правительства Приморского края назвал причину обрушения моста в Кировском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как выяснилось, причиной обрушения моста стал проезд тяжелогрузной техники. Грузовик вез бревна, превышающие общую массу, допустимую для проезда по переходу", – сообщили местные власти.
Ответственность по восстановлению транспортного сообщения на пострадавшем участке взяла на себя лесоперерабатывающая компания. В течение 2–3 суток здесь появится объезд из бревен и скального грунта.
На подходах к мосту установлено дежурство, позднее будут размещены временные знаки. Для пешеходов планируется возвести временный трап шириной 1,5 метра.
Ранее в администрации Кировского района сообщили об обрушении моста на автомобильной дороге Межгорье – Большие Ключи. Транспортное сообщение прервалось с селами Хвищанка, Большие Ключи и поселка Горный. По факту инцидента была организована проверка со стороны прокуратуры.
Аналогичный инцидент произошел в регионе в мае. Тогда обрушился автомобильный мост на трассе Михайловка – Турий Рог. Ни один населенный пункт в результате происшествия отрезан не был.
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