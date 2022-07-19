Новости мира: шестиэтажный дом обрушился в Китае

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Шестиэтажный дом обрушился в Китае. Пострадали восемь человек. Об этом сообщили местные СМИ.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. О погибших пока информации не поступало.
Стрельба произошла в центре Парижа. Один человек убит, четверо ранены. Очевидцы рассказали, что стреляли двое мужчин. Они вышли из автомобиля и открыли огонь по людям, находившимся на веранде бара. Одного преступника задержали посетители кафе. Второму удалось скрыться.
В Будапеште – протесты. Люди заблокировали дороги и мосты. Они выступили против политики премьер-министра Орбана. Жители возмущены стоимостью коммунальных услуг и повышением налогов для малого бизнеса, которые могут серьезно навредить предприятиям.
Самолет перевернулся и загорелся при посадке в Сомали. Никто не погиб. На борту находились 36 человек, трое из них получили травмы. Известно, что самолет выполнял внутренний рейс.
Воздушный шар с туристами упал в Египте. Два человека пострадали. ЧП произошло в Луксоре во время экскурсии над древнеегипетскими памятниками. Известно, что шар столкнулся с другим таким же аэростатом, порвался и устремился вниз. Он рухнул с шестидесятиметровой высоты. В момент падения внутри были 28 туристов. Пострадавших госпитализировали. Обошлось без жертв.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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