"Московский патруль": полиция задержала женщину, в сумке которой находились наркотики

В подмосковном Королеве полицейские задержали женщину, в сумке которой нашли запрещенные вещества.

В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у нее 220 свертков с белым веществом. Еще 44 пакета женщина прятала у себя дома.

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