ВСУ обстреляли село в Курской области – губернатор

17:50
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Украинские военные обстреляли село в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно, насчитали больше 25 прилетов", – заявил он.
По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал, однако сильные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, среди них – жилые дома, здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, а также магазина.
"Из-за повреждений линий электропередачи в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения", – сообщил Старовойт.
Он уточнил, что после оценки ущерба жителям будет оказана помощь.
8 июля в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили восемь жилых домов и церковь в Глушковском районе Курской области. Также пострадали заборы, хозяйственные постройки и огороды. Была повреждена водонапорная башня, трансформатор и электросети.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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