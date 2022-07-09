В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Высокий уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ситуация на границе остается напряженной. <...> Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах <...> и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", – написал политик в своем телеграм-канале.

8 июля в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили восемь жилых домов и церковь в Глушковском районе Курской области. Также пострадали заборы, хозяйственные постройки и огороды. Была повреждена водонапорная башня, трансформатор и электросети.

Ранее высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области. В правительстве региона пояснили, что правоохранительные органы отмечают сохраняющуюся угрозу совершения терактов и ведут работу по предотвращению этой деятельности. Граждан призвали сохранять спокойствие, поскольку высокий уровень опасности вводится для стимулирования работы спецслужб.

