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Происшествия

03:35

В ФТС сообщили о регулярных обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Пункты пропуска Федерально-таможенной службы РФ подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ на российско-украинской границе, заявил первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов.

"В некоторых случаях наши сотрудники фактически спасли тех людей, которые находились в своих автомобилях, они их эвакуировали буквально за минуту до минометного обстрела. Получилось избежать человеческих жертв", – приводит его слова РИА Новости.

По данным Давыдова, в основном атаки происходят с беспилотников, к которым привязывают гранаты или взрывчатку. Украинская сторона, добавил он, старается обстреливать пункты пропуска в тот момент, когда там находятся гражданские люди или беженцы.

По данным пресс-службы ФТС, по состоянию на 30 июня со стороны Киева было произведено 29 обстрелов пунктов пропуска в регионе деятельности Центрального таможенного управления. Эвакуацию постов проводили порядка 90 раз.

В середине июня стало известно об обстреле с территории Украины пункта пропуска "Крупец" в Курской области. Пострадавших и разрушений не было. Российские пограничники подавили нападение ответным огнем.

Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, групповым оружием и бронетехникой. Также развернуты дополнительные временные посты. Такие меры приняты в целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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