Восемь жилых домов и церковь пострадали при обстреле в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Восемь жилых домов и церковь получили повреждения в результате обстрела в Глушковском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов", – отметил губернатор.

По его словам, также пострадали при обстреле заборы, хозяйственные постройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей.

Старовойт уточнил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения. Работы должны закончить 5 июля до 15:00. В среду, 6 июля, специалисты приступят к ремонту пострадавших строений.

В результате обстрела со стороны Украины пострадал поселок Теткино под Курском: там получил повреждения один дом.

Губернатор области также сообщил, что проверил ход восстановления жилых строений, пострадавших от обстрелов до этого.

"Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен. Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам ВСУ", – рассказал он.

Отмечается, что всем желающим переехать из приграничных сел по-прежнему готовы предоставить временное жилье.

Ранее украинская артиллерия обстреляла село Зерново в Брянской области, в результате удара никто не пострадал.

По словам главы региона Александра Богомаза, всего было зафиксировано около 18 выстрелов. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.