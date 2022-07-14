"Московский патруль": подозреваемую в мошенничестве задержали в Дубне

В Подмосковной Дубне задержана подозреваемая в мошенничестве. Она пришла за деньгами к пожилой женщине и сообщила, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги на взятку мнимым сотрудникам правоохранительных органов.

Для убедительности в диалог с жертвами вступал сообщник мошенницы. С ним она делилась 10% процентами от полученных сумм.

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