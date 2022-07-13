"Московский патруль": суд арестовал мундепа Яшина

Басманный суд столицы арестовал муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина.

Он проходит по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Накануне у него дома прошли обыски, затем его отвезли для проведения следственных действия в здание Следственного комитета России в Техническом переулке.

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