В МИД рекомендовали находящимся на Шри-Ланке россиянам соблюдать осторожность

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Находящимся на Шри-Ланке россиянам стоит соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В министерстве напомнили, что массовые акции протеста в столице Шри-Ланки переросли в беспорядки, в результате которых были захвачены резиденции высших должностных лиц государства. Во время волнений пострадали около 100 человек, среди которых нет россиян.

"Примечательно, что накануне произошедшего руководители ряда западных дипмиссий открыто призывали местные силовые структуры не препятствовать "мирно протестующим ланкийцам", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что события на Шри-Ланке являются ее внутренним делом. При этом в министерстве рассчитывают, что дальнейшее развитие событий в стране будет проходить в соответствии с ее Конституцией и действующим законодательством.

В ведомстве выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки и принятие новыми властями необходимых мер для преодоления кризиса в экономике. Министерство сообщило, что готово к сотрудничеству с новым правительством.

Ранее сообщалось, что протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы. Толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией главы государства, перелезли через забор и захватили территорию. Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий, а группа депутатов призвала лидера страны подать в отставку.

