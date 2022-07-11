Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

11 июля, 17:19

Главная / Истории /

Политолог рассказал, как Шри-Ланка будет выходить из кризиса

"Лебедь, щука и рак": каким будет временное правительство в Шри-Ланке
политиказа рубежом

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил, что планирует уйти в отставку на фоне массовых протестов. 9 июля в ходе беспорядков толпы людей захватили резиденцию главы государства, а сам Раджапакса бежал. Вместе с экспертом разбираемся, как страна будет выходить из затяжного кризиса.

Фото: AP Photo/Amitha Thennakoo

Восстание

9 июля толпа протестующих взяла штурмом официальную резиденцию главы государства. В ходе беспорядков пострадали более ста человек. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса успел покинуть резиденцию незадолго до этого.

Штурм стал кульминацией протестов, продолжающихся в Шри-Ланке с весны на фоне экономического кризиса. Пандемия коронавируса подорвала туристический бизнес, на который в 2019 году приходилось около 12% ВВП. В результате государство резко лишилось валютных поступлений. В июне инфляция там составила 54,6%, при этом цены на продукты питания выросли и вовсе на 80% на фоне острой нехватки. После того как в стране сократился импорт, люди столкнулись с дефицитом многих товаров, начиная от продовольствия, заканчивая лекарствами и топливом.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны Ранилу Викрамасингхе, 11 июля президент официально подтвердил, что уходит в отставку. Отмечается, что лидеры политических партий изберут нового главу государства 20 июля. При этом, по данным ланкийской газеты "Дейли миррор", после ухода Раджапаксы пост временно займет премьер-министр.

Отмечается, что президента эвакуировали, сейчас он находится в "соседней стране" и вернется в Коломбо (крупнейший город Шри-Ланки) к 13 июля.

В свою очередь, протестующие не спешат покидать захваченную резиденцию. На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как люди ходят по комнатам, по очереди садятся в президентское кресло, устраивают пикники на газоне и плавают в бассейне.

"Наша борьба еще не окончена", – заявил журналистам один из лидеров протеста Лахиру Вирасекару. "Мы не откажемся от этой борьбы, пока он (президент Шри-Ланки. – Прим. ред.) действительно не уйдет", – сказал митингующий.

В Ассоциации туроператоров России 11 июля сообщили, что протесты происходят только в Коломбо и отдыху российских туристов ничего не мешает. "Происходящие в стране волнения никогда не затрагивали туристический сектор. Все экскурсионные объекты, магазины, общественный транспорт работают. В отелях спокойная обстановка, перебоев с продуктами и питанием нет, установлены генераторы на случай отключения света", – подчеркнули в ассоциации.

Шри-Ланка – островное государство к югу от Индии. Оно завоевало независимость от британского правления в 1948 году. Население страны составляет 22 миллиона человек.

Жизнь после переворота

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena

По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского, основным фактором кризиса, потянувшего за собой цепочку событий, стал государственный долг Шри-Ланки. "Своих углеводородов в стране нет, и ей нечем платить за их импорт. Подскочили цены на продукты, потому что нет возможности их поставлять, поскольку не работает грузовой и автотранспорт", – пояснил эксперт Москве 24.

Он добавил, что недовольство протестующих было вызвано, в первую очередь, экономическими проблемами, которые трансформировались в бытовые.

Политолог уверен, что Шри-Ланку ожидает тяжелейший путь выхода из сложившегося кризиса. В ближайшем будущем в стране будет назначено временное правительство и исполняющий обязанности президента. Однако в такой политической обстановке власти не смогут принимать достаточно эффективные решения, чтобы перезапустить экономику, полагает он.

Не уверен, что у временного правительства хватит внутренних сил, поскольку это будет всепартийное правительство. Эффективность его работы будет близка к басне Крылова "Лебедь, щука и рак".
Борис Волхонский
доцент Института стран Азии и Африки МГУ

Волхонский подчеркнул, что для преодоления кризиса остается ожидать парламентских и президентских выборов. При этом предсказать, кто на них победит, пока не представляется возможным, так как правящая партия потеряла популярность, а оппозиция раздроблена.

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать