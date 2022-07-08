Роспотребнадзор присоединился к судебному иску к IKEA

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA. Об этом сообщили в ведомстве.

Компанию IKEA обвинили в нарушении прав покупателей. В Роспотребнадзоре объяснили, что на объявленной финальной распродаже было заявлено, что гарантийный срок товаров составит два месяца. В то же время закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца оказывать такие услуги в течение как минимум двух лет с момента продажи.

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