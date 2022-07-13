Суд арестовал водителя, сбившего трех пешеходов в Люберцах

12:25
Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"
Суд отправил под стражу виновника ДТП в Люберцах, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяну Петрову.
"Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказала представитель ведомства.
Инцидент произошел в понедельник, 11 июля. Водитель арендованной Kia выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и возле дома 112 на Октябрьском проспекте сбил трех человек, в том числе 14-летнюю девочку. После этого автомобиль въехал в припаркованное возле автобусной остановки такси.
В результате двое из трех пострадавших скончались, а несовершеннолетняя девушка находится на амбулаторном лечении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.
Появилось видео с моментом наезда каршеринга на трех пешеходов в Люберцах
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