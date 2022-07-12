Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил пешехода на улице Красина в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"Около 20:40 водитель легкового автомобиля Kia совершил наезд на пешехода на улице Красина, в районе дома 24, строения 2", – говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован.

На данный момент выясняются все детали ЧП. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешехода на улице Фадеева. Авария произошла в районе дома 10, когда человек пересекал дорогу по переходу на электросамокате. Из-за ДТП была перекрыта единственная полоса движения.

