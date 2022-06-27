Женщина наехала на двух пешеходов, двигаясь задним ходом

Женщина наехала на двух пешеходов под Петербургом, сдавая назад. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

47-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при выезде с парковочного места зажала педаль газа, из-за чего автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и сбил двух человек в Колпинском районе. Пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

