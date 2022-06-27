Новости последнего часа: на столичных станциях метро начали раздавать воду из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воду раздают в вестибюлях 18 станций метро и МЦК Москвы из-за жары, сообщили в Дептрансе.

На портале "Активный гражданин" голосуют за лучшие веломаршруты в московских парках. Чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо зарегистрироваться на сайте или войти через mos.ru.

В крымском Белогорске из берегов вышла река, начались масштабные подтопления. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма в своем телеграм-канале.