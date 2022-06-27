Мотоцикл столкнулся с автомобилем на Крымском мосту. Дептранс выложил видео с моментом аварии в своем телеграм-канале.

ДТП произошло в крайнем правом ряду. Мотоциклист выезжал со второстепенной дороги, повернул, после чего столкнулся с такси. О состоянии байкера не сообщалось.

Из-за аварии движение на Крымском мосту затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.