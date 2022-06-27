Расписание электричек Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 28 июня по 25 июля пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
Уточняется, что расписание изменится в связи с путевым развитием станции Москва-Пассажирская-Курская для будущего МЦД-4 и смене стрелочных переводов на станциях Царицыно, Гривно и Стобовая.
Как уточняется, работы будут проводиться в ночное время.
Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что третий и четвертый маршруты МЦД планируют запустить в конце 2023 года. Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.
До этого заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство и реконструкция 11 станций ведется на будущем МЦД-4. Предполагается, что с открытием диаметра улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.
"Это наш город": в столице строят и реконструируют 11 станций МЦД-4
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