Расписание электричек Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 28 июня по 25 июля пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что расписание изменится в связи с путевым развитием станции Москва-Пассажирская-Курская для будущего МЦД-4 и смене стрелочных переводов на станциях Царицыно, Гривно и Стобовая.

Как уточняется, работы будут проводиться в ночное время.

Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что третий и четвертый маршруты МЦД планируют запустить в конце 2023 года. Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.

До этого заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство и реконструкция 11 станций ведется на будущем МЦД-4. Предполагается, что с открытием диаметра улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

